懷念賈伯斯 郭台銘臉書發文憶過往「和藹可親、以身作則」

追憶懷念賈伯斯（Steve Jobs）十周年，鴻海（2317）創辦人郭台銘今（7）晚表示，他大約是在2004年間和賈伯斯（Steve Jobs）為了研發iPhone開始接觸的。許多人說賈伯斯難相處，郭台銘認為他是行事嚴謹，要求極高，但他願意給試錯的機會，一向就事論事，所以在郭台銘的感受上，賈伯斯為人和藹可親並不難相處，而且以身作則。

郭台銘指出，2006年因為慶功，賈伯斯請團隊吃飯，他向賈伯斯要一張名片，賈伯斯笑說平常沒有給人名片的，但還是給了郭台銘一張還簽了名字。懷念和賈伯斯工作的那些年，他的創新能力無人能及，他的工作態度無人能比，賈伯斯說「要把每一天都當做人生的最後一天來過」，說到做到，換了肝後，他仍然堅持每天到公司工作，直至2011/09/03才被醫生要求必須住進醫院，沒多久，10/5就離開大家，留給世人難以超越的成就。

郭台銘說，賈伯斯對科技應用的突破與創新，改變了世界。當年有機緣參與賈伯斯的葬禮，送他最後一程，在他逝世十周年後的今天，郭台銘仍然十分懷念他。賈伯斯不僅令郭台銘景仰，他求精求變，不到最後一刻不放棄的人生，也激勵著郭台銘不斷向前。