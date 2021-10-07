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全球芯片缺貨 傳台積電將全面提升7奈米和28奈米製程產能

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台積電。聯合報系資料照片
台積電。聯合報系資料照片

集微網消息，在全球芯片缺貨之際，台積電傳出將全面提升7奈米和28奈米製程產能。

據電子時報報道，業內消息人士稱，台積電除計劃擴充5奈米產能外，還準備全面擴大7奈米和28奈米製程產能，這一舉動將促使台積電再度拔高今年的資本支出預期。

目前，台電電全部生產線已經滿負荷運載。隨著7奈米和28奈米工藝設備及設施的折舊和攤銷接近尾聲，台積電也將繼續提升產能以滿足市場強勁需求。

結合此前消息，台積電包括6奈米在內的N7工藝家族已經吸引到AMD等廠商的訂單。消息人士指出，台積電正計劃在其位於台灣高雄的新工廠一期廠房中設置7奈米和6奈米工藝生產線，這一堦段的設計產能達到每月約4萬片晶圓。

同時，台積電還計劃在高雄新工廠的二期廠房裡安裝28奈米生產線。不過目前，該廠的建設計劃仍正在等待環境影響評估的結果。

此外，消息人士表示，台積電正尋求與索尼合作，在日本建造一座28奈米晶圓廠。早些時候，台積電也披露南京12英寸晶圓廠的擴建計劃，每月將增加4萬片28納米產能，新產能將於2023年上線。

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