全球芯片缺貨 傳台積電將全面提升7奈米和28奈米製程產能
集微網消息，在全球芯片缺貨之際，台積電傳出將全面提升7奈米和28奈米製程產能。
據電子時報報道，業內消息人士稱，台積電除計劃擴充5奈米產能外，還準備全面擴大7奈米和28奈米製程產能，這一舉動將促使台積電再度拔高今年的資本支出預期。
目前，台電電全部生產線已經滿負荷運載。隨著7奈米和28奈米工藝設備及設施的折舊和攤銷接近尾聲，台積電也將繼續提升產能以滿足市場強勁需求。
結合此前消息，台積電包括6奈米在內的N7工藝家族已經吸引到AMD等廠商的訂單。消息人士指出，台積電正計劃在其位於台灣高雄的新工廠一期廠房中設置7奈米和6奈米工藝生產線，這一堦段的設計產能達到每月約4萬片晶圓。
同時，台積電還計劃在高雄新工廠的二期廠房裡安裝28奈米生產線。不過目前，該廠的建設計劃仍正在等待環境影響評估的結果。
此外，消息人士表示，台積電正尋求與索尼合作，在日本建造一座28奈米晶圓廠。早些時候，台積電也披露南京12英寸晶圓廠的擴建計劃，每月將增加4萬片28納米產能，新產能將於2023年上線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言