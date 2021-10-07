「GOLF學用接軌聯盟」結合企業 與大專院校推學分合作

強化學用接軌，打造學生職場即戰力！「GOLF （Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟」由友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、緯創資通（3231）在2018年共同發起，2020年正式立案成為社團法人，宗旨為結合企業資源，建構知識共享的教育學習平台。為提升學生銜接職場的戰力值，GOLF聯盟2021年著重規劃「接軌產業」的實戰教學課程，不僅集結企業會員開設科技類別的「產業數位學院」，也跟大專院校進行「學分合作」，提供學生參與GOLF線上課程可計入學分計算。

除此之外，GOLF聯盟持續深耕校園，10月起推出三場主題直播對談與兩場校園講座，期待共創與年輕學子面對面溝通的共好橋樑。

GOLF打造「產業數位學院」 企業親自傳授課程與實戰知識

GOLF聯盟成立三年多，集結國內各家企業提供產業資源，設計超過兩百門兼具軟硬實力的產業知識學程與職場跨域通識課程，打造出結合線上課程培訓與線下實習招募的知識共享平台。上半年建構出學習地圖與課程資源後，下半年GOLF聯盟把重心聚焦於培養學生提早認識產業知識，目前已緊鑼密鼓由三家企業—緯創資通、友達光電、力成科技（6239）統籌企業學習資源，攜手仁寶電腦、研揚科技（6579）、微星科技（2377）及勤誠興業（8210）等相關產業，聯手建置「產業數位學院」課程，分別為：「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，預計今年12月上線，期待藉由紮實的數位學院課程協助同學獲得科技產業第一手的實戰知識。

GOLF聯盟教育發展委員會主委力成科技人力資源暨法務副總經理林宥翰表示：「資通訊數位學院提供硬體、軟體到趨勢應用的類別課程；光電數位學院詳細介紹以顯示技術結合場域應用的智慧醫療、智慧育樂等主題；半導體數位學院則帶來上、中、下游產業概論、產業製程導論、專業職能等內容。我們衷心期盼藉由數位學院的建置，提升年輕學子的數位競爭力，逐步實踐GOLF聯盟協助學生提前與產業接軌的願景。」

企業與大專院校進行「學分合作」 強化GOLF教育平台線上學習資源運用

GOLF聯盟為使學生更容易認識平台課程，主動走入校園，以「學習地圖」主張的「職場軟實力」、「產業專業力」、「跨域學習力」三大能力出發，與多所大專院校進行課程「學分合作」。GOLF聯盟提供企業與既有產學合作學校綁定線上影音授課，或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定的線上課程並搭配實體授課後，可納入校內學分認列。目前已陸續開設由友達光電授權屏東科技大學的「顯示器教學應用學程」、力成科技與明新科技大學合作的「半導體封測學院」，共計超過百位學生參與產學合作。

GOLF聯盟目前透過104職涯學院結合中山大學、中央大學、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」，以職能探索為主題，預計超過兩百位學生參與豐富多元線上學習。

新世代人才展開對談！GOLF聯盟舉辦主題直播講座及大學校園講座

Z世代將成為未來員工主流，「為何而戰」成為新世代職場的關注核心，因此與新世代人才建立雙向對話管道、瞭解新世代人才的想法，是極度重要的規劃。有鑑於此，GOLF聯盟投入資源，將於十月份開始，陸續舉辦三場未來職場關鍵對談及兩場企業巡迴校園講座！面對面溝通互動！

線上直播對談由緯育TibaMe擔任引言人，邀請主講企業：104人力銀行在10月29日會針對個人職涯發展，聊聊「新世代人才，未來關鍵學習力」；敏捷指標企業新加坡商鈦坦科技在11月12日登場，暢談「敏捷式協作，驅動組織變革」主題；11月26日最終場直播，則是友達光電探討「轉型新領導，探索未來商機」。歡迎各企業與同學前往GOLF聯盟臉書粉絲團以及TibaMe的臉書社團觀看，不僅有機會獲得GOLF聯盟周邊禮品，也能即時與主講人進行Q&A問答，獲得來自職場人士的真切回饋！

此外，今年的「產業趨勢，接軌未來人才」企業巡迴校園講座陸續登場，大同大學與台灣大學的校園講座已順利完成，並獲得熱烈迴響；接著緯創資通、仁寶電腦將在10月15日於高雄科技大學主講，分享產業人才需求應具備的能力，並特別邀請台灣敏捷協會參與，介紹敏捷管理與思維如何運用在多變的時代。年度最後一場講座預計在年底於中原大學舉辦，詳細內容請鎖定GOLF聯盟臉書粉絲團。