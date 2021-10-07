神盾參與安國私募 加速進入新市場

指紋辨識IC廠神盾（6462）董事會於7日通過，投資安國、SCT Holdings與NetLink 等三案，該公司表示，這是為產品開發優先布局，加速進入新應用與新市場。

神盾指出，看好高速傳輸介面如USB4.0及影像處理的市場爆發性，該公司董事會通過投資安國，擬參與認購安國的現金增資私募普通股2萬張，交易金額約新台幣7.9億多元。

另外，神盾也投資以 Mini／Micro LED Display IC 及模組設計為主的 SCT Holdings，以及以Wi-Fi 6／BLE5.2 系統單晶片見長的解決方案供應商NetLink，將分別投入購置1,000 萬美元及500萬美元的可轉換公司債。