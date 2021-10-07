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資策會、Yahoo TV聯名 成立沉浸式內容學院培養XR人才

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

「元宇宙」概念配合科技發展而興起，數位科技帶動多項創新應用，由Digi+數位經濟產業推動辦公室、資訊工業策進會（資策會）、Yahoo TV今（7）日聯名成立的「沉浸式內容學院」免費線上課程，將孵化次世代數位內容產業人才。

運用數位科技打造近乎現實的情境，讓使用者在體驗的過程中，產生連結與共鳴，這樣的沉浸式體驗被視為近年來發展關鍵，Yahoo TV將與資策會地方創生服務處（創生處）團隊合作，使用線上技能學習平台技術，強化本土沉浸式內容的產業發展和人才養成。

Yahoo TV總製作耿暄指出，「沉浸式內容學院」集結科碼新媒體、夢想動畫、新媒體藝術家、臺北科技大學、新月映像、必揚實境、NVIDIA等9位產業及學界重量級師資，打造涵蓋8大主題的系列影音節目，以擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、延展實境（XR）創新技術與內容製作為主軸，再加上實戰經驗案例分析、虛擬網紅、體感娛樂、多人協作虛實環境等熱門議題，透過產官學共同合作，融合實務與產業趨勢的課程，將培育出臺灣XR新世代人才。

資策會創生處副處長洪毓良表示，資策會作為數位轉型的化育者，推動新興科技與內容產業整合是必須的，與Yahoo TV共同成立沉浸式內容學院，希望跨界合作，培育更多沉浸式數位內容人才，帶動產業更多元、豐富的數位經濟活動，提升產業總體經濟。

資策會 Yahoo 新媒體

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