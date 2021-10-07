國巨9月營收98.10億元 登三年以來高點

被動元件大廠國巨（2327）今（7）日公告9月營收為98.10億元，單月營收較上月增加0.1%，並較去年同期增加 28.0%，登36個月以來高點。

國巨合計第3季營收為293.86億元，較上季增加6.0%，並較去年同期增加33.8%，是單季歷史次高紀錄；累計今年前三季營收為808.55億元，較去年同期增加 77.9%。

國巨表示，雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工的影響，但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。

展望第4季度，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。