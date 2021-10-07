華宏9月營收9.61億元 月增2.5%

華宏新技（8240）今（7）日公告今9月合併營收9.61億元，月增2.5%，年減6.8%；自結前9個月累計合併營收為81.9億元，年成長18.96%。

華宏9月光學材料銷售項目朝附加價值高的方向分配並穩定成長，其中以印刷式擴散膜、量子點薄膜、貼合膜營收表現佳。塗佈部門之電子標籤與平板製程用複合膜營收維持平穩，未來將隨客戶訂單成長對營收多有挹注。

機能材料部分，熱固性無鹵耐燃DAP材料，應用於5G行動手機與基地台網路濾波元件，營收將會隨客戶需求增加而提升。隨著全球車市買氣回溫，BMC成型品從車燈延伸至副反射鏡與線性馬達微型模組，銷售成績亦漸入佳境。

散熱材料目前已經取得多家NB品牌廠認可及採用，配合電子材料市場需求穩定成長。此外除原先運用於NB散熱片外，目前也開發可彎折手機使用的人工石墨，與5G產品高導熱係數需求的厚石墨。