資策會推動新興科技應用 跨域共創引領產業轉型

後疫情時代下，各產業紛紛加速企業數位轉型，為引領企業因應此新趨勢、抓住關鍵機會，由經濟部工業局主辦，財團法人資訊工業策進會地方創生服務處執行的第13屆台北國際數位內容交流會「2021 Digital Taipei未來生活 智慧科技」系列活動，7日起一連三天在圓山花博台北數位內容產業園區登場。

資策會表示，本年度交流會除辦理數位雙生、跨域人才、獨立遊戲及技術講座等趨勢論壇活動，現場更涵蓋11項新興跨域科技主題展區，像是VTuber虛擬人、5G AR遊戲《孫行者嘻遊獵寶》、線上虛擬展館、Holopark快閃、體驗跨境XR虛實直控系統、人工智能動作感測運動服務等，以新技術帶領民眾體驗未來科技新趨勢。

數位雙生自2017年起，已經連續三年被國際市調公司公佈為年度十大策略性科技趨勢，由於臺灣在科技產業、軟硬體整合能力都極具優勢，「2021 Digital Taipei 未來生活 智慧科技」開幕活動暨「數位雙生趨勢應用論壇」，特別在經濟部工業局周崇斌主任秘書見證下，由三創生活賴寶月總經理、台灣虛擬網紅協會陳封平理事長及資策會蕭博仁副執行長共同簽署三方合作備忘錄，未來將以更多元化的數位雙生技術，協助產業及企業進行數位轉型。

此外，資策會創生處打造北區RDTIH（Regional Digital Transformation Innovation Hub；區域數位轉型創新中心）生態系，攜手各產業公協會與新興數位技術業者，以展示導覽與體感科技為主軸，提供數位轉型解決方案服務，建構智慧環境，協助企業數位轉型，與產業、企業先進一同共創數位科技產業大未來。

數位轉型是產品、服務、通路、商模一系列的整合過程，本次展覽主題展區之一的「Holopark快閃體驗」，為創造消費者跨域體驗升級，以科技為基礎，導入在地特色元素，打造科技觀光景點，將座落於高雄最新的IG打卡點「HOLO PARK映像鹽埕」，於展覽中微型呈現，並結合全息投影與光通訊定位技術，參觀者可透過AR擴增實境的應用，彷彿穿越時空回到舊時鹽埕街景，讓體驗者身歷其境融入其中。