晶心科發行GDR 籌資35億元

處理器IP供應商晶心科（6533）於今（7）日宣布，已於9月完成海外存託憑證（GDR） 發行，並於盧森堡證交所掛牌上市，共籌資1.27億美元，折合約新台幣35.17億元。

晶心科這次新發行海外存託憑證每單位表彰普通股 2 股，價格為31.78美元，折合計算每股約為新台幣440元，共發行400萬單位，相當於普通股 800萬股，這次由海外募得的總金額約為1.27億美元。

晶心科上半年約有63％營收來自於RISC-V相關業務，晶心科董事長林志明表示，這次募資最主要目的是充實中長期營運資金，投資研發，並健全產品線布局，加重發展高階技術產品。該公司將因應市場急需RISC-V高階運算解決方案，加速研發高階RISC-V 處理器IP，及整合系統晶片的軟硬體開發平台。