日月光分享減碳綠能科技成果 承諾2050年達淨零排放

封測大廠日月光半導體資深副總經理周光春今（7）日參與國際半導體產業協會（SEMI）ESG暨永續製造高峰線上論壇，分享日月光半導體在節能減碳綠能科技的具體措施與成果，表示日月光打造可持續支援綠能製造的供應鏈網絡，積極推動2030聯合國永續發展目標（SDGs），承諾2050年達到淨零排放。

周光春指出，全球節能減碳的綠能趨勢已經成形，全球已有134國宣示要在2050年達到碳中和，已有191國簽署巴黎協定（Paris Agreement），包括歐盟、美國、中國大陸、日本、韓國等均已提出具體的減碳節能進程與措施，台灣也宣示2050年達到淨零排放的目標。

周光春進一步說，半導體產業在降低全球溫室氣體排放（GHG emission）扮演重要角色，在綠能電力供應，智慧電網成為主要骨幹之一，半導體產業不僅大量投資綠能，也提供可依賴的產品加速再生能源應用。

作為半導體封測大廠，日月光在供應鏈中大量投資，打造可持續支援綠能製造的供應鏈網絡，藉此降低溫室氣體排放，朝向淨零排放目標邁進。

同時，日月光投控也積極推動2030聯合國永續發展目標SDGs（Sustainable Development Goals），透過氣候行動、可負擔的潔淨能源、潔淨水源與衛生、責任消費與生產、與尊嚴勞動與經濟成長等策略，藉此達到低碳使命、循環再生、合作與融合等目目標。

周光春舉例，日月光半導體在高雄楠梓加工出口區擁有16座綠建築，此外日月光半導體設有16座綠能工廠；在封裝和晶圓凸塊（Bumping）製程中透過研發技術大幅減少固體垃圾、有毒化學品、溫室氣體排放等。

日月光投控在企業社會責任（CSR）報告中指出，通過設定科學基礎減量目標SBT（Science basedtarget），並規劃在2030年非生產單位與2050年生產製造單位分階段性履行，承諾2050年達到淨零排放。

日月光投控也加入台灣永續能源基金會「淨零排放聯盟」與其提出Net Zero X 2030/2050倡議，打造具有韌性、轉型與成長的半導體產業供應鏈。

去年日月光投控在全球已有11個廠區使用100%再生電力或憑證，再生電力總使用量較前一年增加38%，占總電力使用量達18%； 日月光投控也執行300件節能減碳專案，整體減碳效益58萬5744噸。