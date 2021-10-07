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三星緊追台積電 計劃2025年量產2奈米GAA工藝

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圖源／三星電子
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集微網消息，全球芯片市場戰火一觸即發，晶圓代工領域競爭尤為激烈。本周四，三星電子公佈其代工業務技術路線圖，誓言要提高代工產能及先進工藝領域的行業地位。

據韓媒報道，在“Samsung Foundry Forum 2021（晶圓代工論壇）上，該公司表示將在2022年上半年推出3奈米GAA工藝，同時將在2025年商用生產2奈米GAA製程芯片。

業界高層指出說，台積電尚未公佈2奈米量產路逕圖。倘若三星真的能夠搶在台積之前，率先推出先進製程，將可獲得科技巨頭如谷歌、高通、蘋果等的青睞。

值得一提的是，三星第一代3奈米製程芯片將於明年上半量產，與台積量產時間相近。據其早前表示，和5奈米相比，3奈米GAA性能可提高30%、能耗降低50%、芯片面積減少35%。

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