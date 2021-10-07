瑞昱攜手微軟 建立營運與資安韌性

瑞昱 （2379）與台灣微軟與全方位資訊解決方案廠商自由系統攜手合作，導入Microsoft 365 E5 解決方案及「零信任」架構，階段性佈署 Microsoft Teams與資安解決方案，包括身分識別、端點防護、電子郵件、雲端環境等四大面向的全方位資安建置，並在行之數年的營運不中斷計畫（BCP) 框架下實踐混合辦公，提升員工效率及創造力，達成營運不中斷、持續成長的目標。

主張以「擁抱雲」為出發點，瑞昱以生產創造力及資安防護雙重後盾，建立強大韌性，在混合辦公新常態中掌握先機，在疫情下創造多項晶片產品線的市場利基，並拓展結合大數據分析的智慧應用新藍圖。

瑞昱以積體電路產品之研發與設計為定位，針對通訊、電腦週邊、多媒體及聯網多媒體晶片及產品進行研發、設計、測試及全球的銷售。因應疫情衝擊及混合辦公趨勢，瑞昱階段性佈署Microsoft Teams、資安防護、整合通訊、雲端儲存及Power BI等Microsoft 365 E5 解決方案，幫助全球員工、合作夥伴及供應商進行即時溝通、掌握市場狀況，並確保員工裝置及系統的安全性，以迎戰營運不中斷(BCP) 及滿足市場需求的兩大挑戰。

瑞昱半導體副總經理黃依瑋表示，知識工作者的生產創造力及資安防護佈署是瑞昱轉移至混合辦公模式後，仍能維持企業韌性的關鍵。AI技術、值得信任、完整生產創造力及資安解決方案與強大的產業價值鏈則是瑞昱半導體選擇策略夥伴的關鍵。

瑞昱致力於研發與設計卓越且安全的積體電路產品，觀察到疫情造成車用及網通晶片短缺及日趨嚴峻的資安情勢，更加深瑞昱半導體超前佈署生產創造力與資安防護的決心。藉由與微軟合作，延攬其技術、全球資源及合作夥伴支援，導入Microsoft 365 E5，成為半導體產業實踐混合辦公與零信任資安的先驅企業。

台灣微軟表示，根據瑞昱使用數據，自今年1月以來， Microsoft Teams 使用率成長3倍，員工使用 Microsoft 365 生產力工具進行創造研發、檔案共編與跨平台協作的比率高達42%，高於同行近三倍，更有超過六成的員工會於線上共編Office檔案。

即使近期台灣疫情趨緩，瑞昱仍繼續採取混合辦公模式，並將 Microsoft Teams 作為主要的溝通與協作工具，持續與全球各據點即時溝通、快速回報、及疫情間的員工關懷與健康狀況掌握。