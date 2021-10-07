金士頓第18年蟬聯全球第一記憶體模組品牌

全球記憶體儲存領導品牌金士頓（Kingston）今年再次創下記憶體模組品牌全球市占第一。

根據集邦科技（TrendForce）記憶體儲存研究DRAMeXchange公布的最新營收排名，金士頓以132億美元營收攻佔約78.02%的市占率，營收比去年成長2.03%，蟬聯第18年全球記憶體龍頭寶座。

秉持「Kingston Is With You」的品牌精神，金士頓以和供應商、合作夥伴與客戶之間的緊密關係為基石，靈活應對瞬息萬變的市場趨勢與客戶需求，也造就了今日全球第一的佳績。

2020年初在COVID-19疫情肆虐下，多數企業皆認為科技產業發展將較為疲軟，金士頓作為全球DRAM晶片的主要買家之一，提前預測市場對記憶體晶片的需求、積極採取行動，相準特定市場將需要更多DRAM供給而預先備貨，不僅協助消化合作夥伴囤積的零組件庫存，亦確保有足夠供應量可滿足市場在疫情下的潛在需求——例如：遠距上班所需的個人電腦、伺服器、遊戲記憶體等，在嚴苛的大環境下突破重圍。

除拿下市占第一，金士頓的研發實力也領先同業，即將以全新DDR5記憶體帶來跨時代的極致效能。金士頓與英特爾緊密合作的關係，更將確保在英特爾發布全新產品時，可及時提供相得益彰的絕佳解決方案。

金士頓表示，集邦的調查結果，反映出金士頓的穩健成長幅度、以及面對挑戰時的高度彈性。藉由在市場的領導地位，公司也得以與眾多夥伴和供應商建立更穩固的合作關係，持續以16Gbit模組及即將問世的DDR5記憶體等最新技術引領產業、為市場帶來嶄新面貌。