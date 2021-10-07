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配合大陸政府！科嘉-KY蘇州2子公司 7日22點前限電

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」，影響產業範圍大。圖／新華社
大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」，影響產業範圍大。圖／新華社

鍵盤MTS（薄膜觸控開關）科嘉-KY（5215）今（7）日公告，代重要子公司蘇州科德軟體電路板有限公司及蘇州嘉吉電子有限公司公告，配合當地政府限電政策。

科嘉-KY表示，子公司蘇州科德軟體電路板有限公司、蘇州嘉吉電子有限公司配合當地政府10月7日22點前限電措施。科嘉-KY因應措施，將調班生產並以現有庫存因應，降低限電影響以滿足客戶出貨需求，並且密切觀察後續發展情形。

由於中國大陸強化「能耗雙控」，台商密集的蘇州、昆山也在九月底紛紛傳出限電停工訊息，是否會在十一之後持續限電，外界也相當關心。

該公司今日早盤股價來到每股70.70元，上漲3.67%。

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