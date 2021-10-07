賴清德：避免人工智慧淪鎮壓少數工具 民主國家課題

副總統賴清德昨天晚間以錄影方式為「2021台灣人工智慧年會暨AI技術應用論壇」開幕致詞，他表示，當台灣和所有民主國家都面臨「技術權威主義」的威脅時，如何確保普世權利和民主價值仍然是未來所有創新的核心，避免人工智慧技術淪為鎮壓少數民族、侵犯個人隱私、踐踏公民自由的工具，在發展新技術、新服務的同時，也是必須念茲在茲的重要課題。

賴清德表示，人工智慧是第四次工業革命的核心，也是台灣未來產業發展的主軸。為了落實蔡英文總統「數位國家、智慧島嶼」的政策目標，他擔任行政院長期間，核定通過「台灣AI行動計畫」，當時特別指示政院科技會報辦公室，運用「DIGI+小組」的跨部會平台，從人工智慧人才衝刺、人工智慧領航推動、建構國際人工智慧創新樞紐、場域與法規開放、產業人工智慧化等五大主軸來推動。

賴清德說，這幾年在各界共同努力下，已經陸續有一些階段性的成果。包括成立人工智慧創新研究中心，由政府與民間共同培訓超過3萬名人工智慧應用人才；促成國際人工智慧旗艦公司與台灣合作，如Google台灣成為亞太最大研發基地，微軟在台灣成立人工智慧研發中心及新創加速器等。另外，2019年7月，也催生成立台灣人工智慧晶片聯盟，構築人工智慧半導體及應用生態鏈；在產業人工智慧化方面，也組成產業人工智慧化專家服務團，鏈結北中南31家產業公協會共同推動，促成人工智慧技術導入超過1000家企業。

賴清德說，他不是人工智慧的技術專家，但他認為，今年年會的論壇主題「大國競逐下的AI新方向」，真的很契合當前的時勢，從美中貿易戰、科技戰、再到新冠肺炎疫情，世界已經發生巨大變化，面對這些變化，台灣如何運用自身的優勢，在大國角力的夾縫中，集合產、官、學、研、創生態系統的力量，讓人工智慧指引出新的發展方向，真的是當務之急。

賴清德說，特別當台灣和所有民主國家都面臨「技術權威主義」的威脅時，如何和民主夥伴努力確保普世權利和民主價值仍然是未來所有創新的核心，避免人工智慧技術淪為鎮壓少數民族、侵犯個人隱私、踐踏公民自由的工具，恐怕更是各位人工智慧菁英在發展新技術、新服務的同時，也必須念茲在茲的重要課題。因為，大國競逐下的人工智慧科技競爭，不只是技術的競爭，更是民主與權威價值的對決。

賴清德說，希望受邀參與討論的國內外業界巨擘、重量級學者、精銳新創、校友代表，能夠突破疫情的限制，分享智慧結晶，為產業發展開創前所未有的可能性，並協助台灣在人工智慧革命中獲得競爭優勢。他深信，在大國競逐的新年代中，台灣的智慧科技和創新應用，將有實力在全球扮演關鍵角色。而政府將持續創造更適合產業創新的環境，也期待產業界與政府持續緊密攜手合作，共同打造台灣成為創新、包容、永續的智慧國家。