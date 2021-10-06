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戴爾攜手群創光電 透過數據再造、推動智造轉型

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
AI迎來智慧新時代，數據驅動企業核「新」競爭力，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥（左）、群創光電總經理楊柱祥（右）。 記者吳凱中／攝影
AI迎來智慧新時代，數據驅動企業核「新」競爭力，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥（左）、群創光電總經理楊柱祥（右）。 記者吳凱中／攝影

戴爾（DELL）科技集團攜手面板大廠群創（3481）全面打造與時俱進的現代化IT平台，透過建置端對端的AI技術，不僅有效降低26%的人力、減少57%的品質異常處理成本、更增加3個月的物料能見度，進而提高45%的客戶滿意度，具體實現數據驅動的敏捷創新。

到 2025 年，75% 的數據將在傳統資料中心或雲端以外的邊際處理。對於數位驅動的企業而言，AI應用的重要性與日俱增。許多具有前瞻性的企業正為各種AI驅動的應用程式奠定與時俱進的IT基礎架構，進而支援自動化和強化業務流程和服務。

特別是，真正的智慧工廠是一個全面、連結式的生態系統，連結企業內部、能源、物流、產品、售後、供應鏈系統與金融系統等；最後，不同生態系統也要相互連結，共享資訊和價值，因此，智慧製造產業必須從平台思維出發，才能打造出卓越的智慧工廠。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，為此，企業就必須需要一個端對端的AI策略，有效且靈活地整合從邊際、到核心資料中心再到雲端三種部署模型。由於這種混合、多雲環境新需求，將近 70% 的 IT 組織將在未來2年內打造現代化IT 基礎架構。然而，缺乏數據，企業將窒礙難行，目前僅有10%的台灣企業被定義為數據領先者。我相信從數據文化、技術、流程與技能成熟度方面來看，在在顯示群創光電是數據領導者，讓數據成為企業營運的助力。

群創光電總經理楊柱祥表示，數位轉型已是全球產業發展趨勢，群創秉持『轉型再造、價值躍進』為核心理念，從2016年發展智慧製造開始，一路從自動化、到『zero touch』關燈工廠，再到導入4IR技術，提昇整體營運效率與產品良率，以群創特有的『XYZ轉型策略』，從自動化、數據化到智能化，有目標且步驟明確的持續推進，將自動化製造升級成智能化聰明生產的智慧工廠，達到智慧製造的創新格局。面對未來市場挑戰，群創光電必須完全成為數據驅動的企業，善用數據價值達到智慧營運，全面提昇經營體質的目標。

群創 光電

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