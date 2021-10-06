Windows 11升級前先體驗 微軟打造190間服務門市

Windows 11作業系統今天開放免費升級，為了讓使用者能在升級前體驗，台灣微軟與燦坤、全國電子、三井3C等通路夥伴合作，即日起於全台灣開設190間Windows 11體驗升級門市。

台灣微軟攜手通路夥伴，重新設計門市視覺與服務培訓，全台190家Windows 11體驗升級門市將以明亮空間和舒適座位，提供專業諮詢服務。

台灣微軟消費通路事業處資深行銷協理白慧蘭表示，過去個人電腦只是生產力工具，門市人員習慣用硬體規格與價格向消費者推薦產品。但在後疫情時代，工作和生活界線模糊，個人電腦不再只被用來工作，也用來購物、追劇、和家人朋友聊天、打遊戲。

白慧蘭說，每個人都需要電腦，但不是所有人都懂得規格，因此以往硬梆梆的電腦銷售方式必須升級，以顧客思維考量消費者使用情境來做服務，才能讓使用者獲得更好體驗，購買到最符合需求的電腦。

Windows 11呈現全新視覺設計與音效，大量運用圖像化設計與霧面玻璃材質，操作更加直覺流暢，並將「開始」功能表移至中間。「開始」功能表會顯示使用者最近在各個裝置上查看或編輯過的Microsoft 365雲端檔案，讓時常運用手機、平板、電腦等多裝置作業的新世代工作者更方便。

即日起，所有符合最低系統需求的個人電腦都能免費升級到Windows 11，使用者可以攜帶電腦至全台門市請服務人員協助升級，或免費下載「電腦健康情況檢查」應用程式以檢測電腦是否可以執行Windows11。