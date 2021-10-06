和碩董事長童子賢個人捐5億元 助慈濟購疫苗

靜思書軒營運長蔡青兒今（6）日於臉書上表示，感恩和碩聯合科技（4938）董事長童子賢，以個人名義捐贈慈濟疫苗五億元，「給予大家莫大的鼓勵！」

這也為科技業除了鴻海（2317）、仁寶（2324）、台積電（2330）加入捐贈疫苗的行列外，另外一位加入疫苗採購的科技業者。

對此童子賢低調表示，希望台灣早日集體免疫，恢復繁榮！

蔡青兒指出，當證嚴上人知道需要疫苗為的時候，還不知道錢在哪裡就決定要採購疫苗，因為疫苗是要搶救生命的。而 上人永遠相信，雖然不知道錢在哪裡，但知道愛在哪裡！這段期間許多慈濟志工努力用各種方式，包括舉辦各種義賣，如義賣包子、麵包等，為疫苗的經費努力籌措。希望匯聚更多愛心，而童先生的愛心捐款，是及時雨、是祝福，更是滿滿的愛。

蔡青兒表示，童先生一直是我打從內心非常景仰的人。他對自己很簡單，將物質享受看得很淡，瀟灑大氣，富有滿滿的愛心。他就像是一本書，因為他懂好多好多...從跟我們生活息息相關的各種科技，到可以觸動、啟發人心的文學與藝術。他是創造者也是推動者，難怪大家都叫他「文青董座」。我覺得自己很幸運，在人生旅途上有機會跟他認識，感受他的風采。更感恩在自己好幾次要推動重要的事宜時，他都會出現，帶來最大的鼓勵與祝福。

蔡青兒表示，童子賢對人真誠關懷，也疼惜毛小孩，就如天空一般有著寬闊的胸襟；美在有像童先生一樣，充滿生命溫度、充滿善念，充滿愛的人，以實際行動、點滴匯聚力量，給予最大的支持與鼓勵，如星光點亮人間，也成為許多人溫暖的記憶。