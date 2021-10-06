黃文清：10月聚焦法說、美股財報 助攻指數上看萬七
台股10月的聚焦點將在台股的法說、美股的超級財報周等大事上，台新投顧副總黃文清表示，前者由國內進出口等經濟數據來看，第3季營收仍持續成長下，上市櫃獲利將成長的局面，尤其是在先進與成熟製程陸續宣布漲價的晶圓代工等族群，可望在法說會公布季報前後，股價展現基本面的優勢。
也因為半導體等大型權值族群的基本面表現優異，有機會帶動台股出現像樣的波段反彈，指數上看「萬七」大關。
此外，傳產的塑化等原物料股，獲利在第3季報價走揚帶動下，將維持在高檔。
美股超級財報周方面，目前包括AMD、英特爾在獲利預期方面，都可望有較去年同期、第2季有不錯的好表現，另外，包括GOOGLE、蘋果也都將較去年同期成長，台股相關的伺服器、手機零組件、組裝等供應鏈，也將可以留意的焦點。
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