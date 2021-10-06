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台積電法務長：過去一年中資偽裝挖角成企業重視問題

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電法務副總經理暨法務長/公司治理主管方淑華提到，人的流動與跳槽是營業秘密保護最大風險與挑戰，過去一年多來她曾經多次聽到不少公司表達許多中國公司在台灣設一個公司挖人這類的抱怨。 報系資料照
台積電法務副總經理暨法務長/公司治理主管方淑華提到，人的流動與跳槽是營業秘密保護最大風險與挑戰，過去一年多來她曾經多次聽到不少公司表達許多中國公司在台灣設一個公司挖人這類的抱怨。 報系資料照

台積電（2330）法務副總經理暨法務長/公司治理主管方淑華今日在企業誠信論壇上專題演講提到，人的流動與跳槽是營業秘密保護最大風險與挑戰，比如過去一年多來她曾經多次和不同政府部門會議討論營業秘密保護也都聽到不少公司表達許多中國公司在台灣設一個公司挖人這類的抱怨。

就相關挑戰，她提到，按照兩岸人民關係條例、營業秘密法、違反競業禁止規定等尋求法律救濟，從媒體上也看到陸委會近期看來有意修法避免中資企業偽裝滲透等，顯示對此事開始重視。

她指出，有時候營業秘密的洩漏是員工不知道無知的狀態、不小心洩漏，不過科技越來越進步，企業要保護營業秘密的挑戰也越大，舉例而言，比如近期蘋果執行長庫克對員工內部的談話也全都洩漏，洩漏的內容就是抱怨員工洩漏營業秘密，這看來相當的諷刺。

她今天並在演講上介紹台積電獨特的營業秘密註冊系統，台積電自設立該系統以來相關註冊超過2.5萬件，運用人工智慧功能系統答覆員工相關問題強化營業秘密的管理。

台積電法務長方淑華專題演講。記者尹慧中／攝影
台積電法務長方淑華專題演講。記者尹慧中／攝影

台積電 中資

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