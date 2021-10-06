繼和碩後 光寶科宣布加入O-RAN聯盟推出5G小基站

光寶科技 （2301）今（６）日宣布加入開放式無線接取網路聯盟Open Radio Access Network (O-RAN) Alliance，並針對企業專網的龐大市場，推出FlexFi全系列支援O-RAN標準之5G小型基站產品與解決方案，正式加入5G基站設備供應鏈，進軍全球市場。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技已布局5G領域數年，結合研發、產品設計、製造與系統整合等核心能力，積極投入5G網路基礎設備與軟、硬體系統開發，目前已具備網路虛擬化、開放網路整合等研發與軟體能力，足以支援5G網路複雜技術與多樣化終端應用需求。加入O-RAN聯盟，除了參與5G O-RAN標準制訂，光寶將攜手產業夥伴、國內外電信客戶及O-RAN成員，合作發展符合O-RAN標準、開放性、虛擬化且具高度互通之5G網路基站產品。

光寶科技FlexFi全系列5G小型基站產品，支援O-RAN標準，針對多元應用場域的企業專網，如智慧工廠，以兼具品質、速度、彈性的研發能力與RF高頻無線設計，提供客戶多元、彈性、高性價比的軟硬體整合最佳化解決方案。未來將持續與各產業夥伴合作，共同發展企業數位轉型所需的高速5G網路解決方案。