影／流通經營者高峰論壇 第四季衝業績

新冠肺炎疫情讓許多連鎖服務業者業績大受影響，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬今天在「2021流通經營者高峰論壇」表示，今年前兩季大家經營都很辛苦，好不容易疫情在第三季看到曙光，政府也在第四季推出振興券的商機，各業者應該利用此機會好好衝刺業績。

賴淑芬表示，即使受疫情影響，各企業業績在上半年都受重創，最近疫情比較穩定，各企業雖忙著衝刺第四季業績，很多會員企業還是很認真花時間努力追求知識，持續創新破，充滿展現連鎖業努力不懈的堅強韌性。