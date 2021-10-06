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影／流通經營者高峰論壇 第四季衝業績

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，理事長賴淑芬期許各業者能在疫後一起衝刺業績。記者潘俊宏／攝影
台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，理事長賴淑芬期許各業者能在疫後一起衝刺業績。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情讓許多連鎖服務業者業績大受影響，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬今天在「2021流通經營者高峰論壇」表示，今年前兩季大家經營都很辛苦，好不容易疫情在第三季看到曙光，政府也在第四季推出振興券的商機，各業者應該利用此機會好好衝刺業績。

賴淑芬表示，即使受疫情影響，各企業業績在上半年都受重創，最近疫情比較穩定，各企業雖忙著衝刺第四季業績，很多會員企業還是很認真花時間努力追求知識，持續創新破，充滿展現連鎖業努力不懈的堅強韌性。

台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，採取實體加線上來推動，约有100人在現場，400多人在線上參與，演講內容包括數位化潮流經營之道、疫後新常態與品牌新價值、數位變革的顧客服務策略、數位轉型新商模等主題。

台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，理事長賴淑芬（右五）、台大進修推廣學院院長謝明慧（右四）、恆隆行貿易公司董事長陳政鴻（左四）等人一起合影。記者潘俊宏／攝影
台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，理事長賴淑芬（右五）、台大進修推廣學院院長謝明慧（右四）、恆隆行貿易公司董事長陳政鴻（左四）等人一起合影。記者潘俊宏／攝影
台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，理事長賴淑芬期許各業者能在疫後一起衝刺業績。記者潘俊宏／攝影
台灣連鎖暨加盟協會今天如期舉辦第20屆「2021流通經營者高峰論壇」，理事長賴淑芬期許各業者能在疫後一起衝刺業績。記者潘俊宏／攝影

疫情 肺炎 振興券

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