外商與我國企業誠信論壇 雙部長出席顯示重視
110年外商與我國企業誠信論壇今日召開，科技部長吳政忠、法務部長蔡清祥同步出席顯示對此論壇重視，吳政忠並說，在台灣半導體產業蓬勃發展之下今年園區產值估計將衝至3.4兆元，這背後也需要大家一起努力包含誠信法遵，也特別感謝台積電（2330）法務長方淑華樂於分享台積電經驗。
蔡清祥則在致詞提到，論壇原先預計6月召開但因防疫延後，但和吳部長也都允諾出席，先前法務部多場營業秘密論壇都產生很大效果，今年也在內科、台中與台南舉辦對應活動，慢慢走到不同園區座談，高科技是台灣經濟命脈，為了確保永續經營，法務部向來十分重視產業看法，保護營業秘密不僅是經濟，若秘密被竊取甚至會到動搖國家安全，也希望公部門與私部門一起努力。
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