快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

外商與我國企業誠信論壇 雙部長出席顯示重視

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

110年外商與我國企業誠信論壇今日召開，科技部長吳政忠、法務部長蔡清祥同步出席顯示對此論壇重視，吳政忠並說，在台灣半導體產業蓬勃發展之下今年園區產值估計將衝至3.4兆元，這背後也需要大家一起努力包含誠信法遵，也特別感謝台積電（2330）法務長方淑華樂於分享台積電經驗。

蔡清祥則在致詞提到，論壇原先預計6月召開但因防疫延後，但和吳部長也都允諾出席，先前法務部多場營業秘密論壇都產生很大效果，今年也在內科、台中與台南舉辦對應活動，慢慢走到不同園區座談，高科技是台灣經濟命脈，為了確保永續經營，法務部向來十分重視產業看法，保護營業秘密不僅是經濟，若秘密被竊取甚至會到動搖國家安全，也希望公部門與私部門一起努力。

台積電 半導體

延伸閱讀

收容人分裝五倍券 法務部致謝

留住高科技人才保護營業秘密 法務部承諾做企業後盾

毒原物料由民眾保管多年 蔡清祥責令檢察署處理

涉國家安全營業秘密案擬改二審偵辦 視同內亂外患

相關新聞

以前因市場差一堆放棄去找其他工作的人現都回流了 搶第三代半導體商機台廠誰穩操勝算？

在第3代半導體之中的氮化鎵（GaN）以及碳化矽（SiC），因其耐高溫、高壓及高頻的特性，接連傳出被特斯拉、蘋果等指摽性廠商導入，目前滲透率雖低，但已受到許多台廠供應鏈關注，股市更颳起第3代半導體旋風。

影／流通經營者高峰論壇 第四季衝業績

新冠肺炎疫情讓許多連鎖服務業者業績大受影響，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬今天在「2021流通經營者高峰論壇」表示，今年...

美要台積電業務機密 國民黨團：蔡政府應對英特爾反制

美國要台積電等晶圓代工業者提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等機密數據，民進黨政府卻未積極捍衛。國民黨立院黨團總召費鴻泰今批評...

立委關切台積電 王美花：政府一定與產業站在一起

傳美國政府要求台積電及韓國三星等業者提供機密資料，朝野立委關切經濟部如何保護業者；部長王美花今天表示，企業會自行斟酌，不...

高通、台積電等科技巨擘 串聯國際供應鏈打造永續轉型

國際半導體產業協會（SEMI）與經濟部今日起至至8日止，共同舉行為期三天的SEMICON Taiwan 2021 國際半...

鴻海用輕資產做大生意 電動車布局一舉兩得

鴻海（2317）董事長劉揚偉以輕資產策略，布局電動車大業，所謂輕資產，就是與合作夥伴採合資方式，來分攤資本支出。這種商業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。