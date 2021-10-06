美要台積電業務機密 國民黨團：蔡政府應對英特爾反制

美國要台積電等晶圓代工業者提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等機密數據，民進黨政府卻未積極捍衛。國民黨立院黨團總召費鴻泰今批評，經濟部長王美花面對這個題目是美國人，在捍衛美國利益，沒有考慮台灣投資人與台積電對台灣重要性。

國民黨團也將在後天院會將提出公決案，要求由立院做成決議，呼籲朝野共同支持，儘快成立產官應變小組，協助台積電面對美國政府。

國民黨立委曾銘宗說，美國要調閱台積電資料，已違反「營業秘密法」規定，應處5年以下有期徒刑；蔡政府應硬起來，向美方提出抗議，經濟部也應盡快介入協調，若美國強硬執行，蔡政府也應向英特爾（INTEL）調閱相關存貨等資料。

費鴻泰表示，美國1980年代起，生產或研發某個產品技術落後時，慣用「反托拉斯法」等手段，逼迫技術較先進國家或企業交出商業機密或研發成果，像日本東芝（TOSHIBA）、日立（HITACHI）就因此一蹶不振，台灣友達、華映也是如此。

費鴻泰指出，如今美國再要求台積電、SK海力士交出生產、購買、庫存資料，若台積電照美國要求，護國神山還會是護國神山？未來在全世界還有競爭力？護國神山現在碰到10級大地震，蔡英文總統不要像鴕鳥一樣，對國人謊稱沒事。

費鴻泰質疑，今天若是中國大陸要台積電交營業秘密，蔡總統會不講話？王美花會懦弱？蔡政府不要看到美國就自動矮半截，應學習韓國，即使軍事上依賴美國，但仍替SK海力士、三星撐腰；護國神山垮了台灣也會垮、民進黨也會跟著倒下。

民進黨立委林為洲表示，韓國政府跟半導體協會共同成立「產官應變委員會」，一起對抗美國無理要求；蔡政府應盡快成立應變小組，即便不會做，至少能學習韓國，不要讓企業獨自面對美國政府。

國民黨立委曾銘宗表示，美國政府要求台積電繳交營業機密資料，將影響台積電95萬股東權益；台積電占股市權重29%將近三成，間接影響廣大投資大眾權益。