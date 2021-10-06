台灣私募股權交易創新高 去年投資總額37億美元

勤業眾信聯合會計師事務所、台灣併購與私募股權協會今（6）日共同發表《2021台灣私募股權基金白皮書》，內容回顧2020全年表現，台灣市場共有21件私募股權基金投資交易案，與前一年度持平；投資總額則達37億美元，創下歷史新紀錄。

勤業眾信總裁柯志賢指出，全球私募股權基金交易，約從去年第4季開始復甦，2020年的私募股權市場呈現二大趨勢，第一，是新科技的應用、新冠肺炎疫情等，趨動數位轉型的需求；第二，極端氣候影響在各國發酵，帶動永續投資的成長。

柯志賢表示，在上述二大趨勢之下，也帶動台灣私募股權基金投資交易成長，去年投資總額達37億美元，創歷史新高。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，疫情讓去年第2季全球的私募股權基金交易，整體募資金額較前一年度同期減少了19%，不過整體表現在第4季開始回溫，整體來看，去年全球約有1.9萬件私募股權基金交易案，交易總額超過4,900億美元。

盧明光指出，即便受到疫情影響，去年無論在案件量、交易金額方面，都雙雙創下歷年新高，其中有關科技業及電信業的投資案，共占四成左右；生技領域也很熱絡，出現水平整合、垂直整合等不同形態。

德勤財務顧問公司資深執行副總經理潘家涓表示，2020年台灣私募股權基金交易，在投資產業及交易樣態的選擇上，持續呈現多樣化趨勢，私募股權基金除關注傳統的熱門產業，如半導體、生技醫療等，更特別關注新能源、互聯網等新興產業。

潘家涓表示，諸如東博資本併購昂寶、奕力科技，以及貝萊德投資永鑫能源等，都是近期本土指標性交易案件，除了傳統收購案之外，諸如創投、Pre-IPO、夾層投資、直接投資新能源案場等另類投資樣態也逐漸受到投資人青睞。