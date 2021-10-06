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應材啟動2030 SuCCESS計畫 認證京鼎等共推環境永續

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在SEMICON TAIWAN線上論壇表示，應材啟動2030 SuCCESS計畫，認證供應鏈夥伴等共推環境永續ESG計畫。依據簡報顯示，包含Advanced Energy、Benchmark Electronics, Inc.、京鼎精密科技股份有限公司（3413）、日本碍子株式會社(NGK INSULATORS, LTD)、Ultra Clean Holdings, Inc. 和 VAT。

余定陸也表示，人工智慧（AI）與大數據已近乎全面改變我們的生活，然而半導體晶片功耗問題是眾多應用上的最大挑戰。我們的模型顯示，如果使用當前技術構建 AI 數據中心，到 2025 年，可能會消耗全球 15% 的電力，因此勢必要做出改變。

余定陸也表示，應材近年致力於PPACt推動與採取節能減碳行動，不僅在產品創新上，也在企業營運上，盡可能地降低能源消耗。我們所提出的ESG藍圖中，在2022年前於美國、2030年前於全球將全面採購再生能源，這項行動倡議也得到員工、客戶、供應商和投資人的積極響應。

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