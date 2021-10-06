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法人再開槍！考量終端面板廠庫存調整 調降聯詠評等

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

法人圈在台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓代工自下半年以來，調漲代工價格，考量成本等因素，開始陸續下修IC設計族群評等後，聯詠（3034）並因終端面板廠庫存調整影響，大型法人機構將投資評等調降為中立。

分析師表示，聯詠持續透過產品組合改變提升營運，小尺寸成長將來自TDDI和OLED滲透率提升，OLED產品出貨量增加，大尺寸驅動IC將會隨產業而成長；SOC方面，TV Controller出貨量顆數會增加。SOC市況持續供不應求，帶動產品價格上漲，因此，預估聯詠今年每股稅後純益（EPS）有60元的表現。

不過，由於晶圓供給將限制聯詠的成長，因此，聯詠積極確保產能中，現在來看2022年需求還是不錯，最主要成長來自OLED驅動IC，TDDI還是產能受限。2022年產能已和晶圓廠做初步協商，現在還無法完全滿足公司的需求。雖然供給端吃緊，但短期終端面板廠庫存調整，晶圓代工持續調漲價格，恐將不利聯詠未來毛利率，因此調降評等至中立。

分析師表示，聯詠第3季整體驅動IC出貨量往上，OLED大尺寸DDI成長率略大於中小尺寸成長率，但和SOC成長率差不多；缺貨因素，調漲售價，再加上產品組合佳，因此，預估聯詠第3季毛利率有機會較第2季成長，全季EPS有18元的水準。

聯詠 晶圓代工 OLED

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