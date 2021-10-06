臨老課題 遠傳friDay影音推「預見未來」線上影展

人生會經歷不同階段，臨老時更不該被年齡綁架，透過自我反思與規劃不同的生活，也能經歷一段美好的人生旅程。遠傳friDay影音攜手《康健雜誌》高齡國際趨勢線上論壇，策畫「預見未來」影展，讓觀眾透過《老爹搖擺上路》、《退而不休》與《不老交響夢》等電影，幫助不同年齡的觀眾思考人生的臨老課題，同時想像未來的自己，活出精彩的下半場！

「預見未來」影展活動網頁：https://video.friday.tw/act/commonhealth/

推薦影片《老爹搖擺上路》描述主角馬利歐開了一輩子遊覽車，退休後生活頓失重心，對太太和人生感到厭煩，於是他決定再跑最後一趟，乘客居然是喜愛跑趴的嬉皮！最後一趟載客瞬間變成奇妙旅程，挑戰馬利歐長年的偏見，也迫使他面對長年疏遠的兒子。《不老交響夢》則是一位年輕數學老師為追求夢想，誤入一個全是老人而且十分外行的交響樂團，最終卻帶領老人們完成人生夢想，故事輕鬆有趣。

《退而不休》則描述任職於一流銀行的田代壯介屆齡退休，在女兒建議下，壯介決定重拾對文學的興趣，為了學習來到文化中心，卻意外愛上櫃檯小姐濱田久里。他開始勤上健身房，認識IT的新銳社長邀請他擔任公司顧問。壯介的第二人生看似一帆風順，但始終支持他的老婆千草提出了「分手」的要求，故事發展也急轉直下。

除了提供有深度的電影，遠傳friDay影音在雙十連假即將到來的此時，規劃了最熱門的日劇以及院線強檔電影，讓觀眾一飽眼福。包括日迷許願敲碗的獨家電影《命運疾走中》，由「劇團EXILE」當家男星青柳翔、鈴木伸之、町田啓太領銜主演，演歌小天王-阿浩遭瘋狂粉絲綁架，軟硬兼施脅迫他寫歌並發表，是一部結合懸疑、驚悚、愛情、動作的超快感新作。

與院線同步的《追憶人》，則由休傑克曼化身「記憶」私家偵探，原本只是單純的協尋任務，卻演變成與蕾貝卡弗格森共譜危險愛戀。地表最強盲人再度回歸！《暫時停止呼吸2》描述獨居盲人諾曼的家被入侵的幾年後，直到過去犯下的惡行被發現後，有人開始悄悄找上門。另外，由史嘉蕾喬韓森主演《黑寡婦》也將在遠傳friDay影音上架，故事描述娜塔莎因幫助美國隊長而踏上流亡之路，將描述黑寡婦的起源，並揭開黑寡婦神秘且複雜的私人過往，故事發展緊湊，是漫威影迷不容錯過的電影！

跟播日劇則推薦《所羅門的偽證》，由上白石萌歌、宮澤冰魚主演，校園中發現一名同學倒在積雪的校園內，引發一連串校園霸凌事件的懸疑推理劇。喜歡驚悚劇的觀眾則不要錯過《言靈莊》，故事講述在一個女性限定公寓中，有被稱作「言靈」的存在，能把那裡的居民說的話變成現實，並折磨著他們。《日本沉沒－希望之人－》則具備小栗旬、松山研一、杏、仲村亨、香川照之等超強黃金卡司陣容，故事講述2023年東京，東山總理在世界環境會議上發表了要推進「COMS」的言論，是一種液化污染物質再把它儲存在海底地層的系統，影片為災難題材作品中的佳作。大小朋友期待已久的動漫劇集版《鬼滅之刃 無限列車篇》，也即將跟播上架，遠傳friDay影音好戲連連，一站滿足！

喜愛韓綜的觀眾千萬別錯過遠傳friDay影音即將推出備受期待的《機智醫生生活》，由五人幫曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都共同出演的實境綜藝《機智山村生活》，由收視保證羅PD策畫，10/9起每週六更新，一同共度被機智醫生治癒的時間！另外，還有《紅天機》主演之一孔明攜手成東鎰與金希沅出演的《帶輪子的家第3季》，將帶領觀眾展開新一趟療癒旅程。