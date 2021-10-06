疫情下貧童每餐僅32元 LINE攜家扶基金會推公益貼圖

LINE貼圖今天宣布攜手財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會推出2021年度公益貼圖，販售所得扣除蘋果及Google平台抽成後，將全數捐予「無窮世代」的助貧計畫；家扶並邀請張惠妹擔任愛心大使，號召大家關懷兒少貧困議題。

通訊軟體LINE表示，今年因疫情嚴峻，統計截至9月已有近9000戶家扶扶助的家庭因疫情影響生活及收入驟減。根據家扶基金會調查，貧童平均每餐僅新台幣32元，70.2%家扶服務的弱勢家庭兒少曾餓肚子，疫情後情況雪上加霜。

疫情更讓家扶基金會面臨整體捐款總額下滑的危機，僅數位捐款的人次漸增。家扶數位捐款調查顯示，87.8%民眾願意用數位捐款幫助弱勢兒少，因此希望鼓勵LINE用戶透過購買貼圖的方式，參與公益議題，幫助貧童翻轉生活困境。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，今年LINE貼圖邁入10週年，在疫情嚴峻之下，與家扶基金會攜手策劃公益貼圖來參與弱勢扶助，家扶更邀請張惠妹加入，期望讓更多民眾關懷貧童議題，只要省下一杯飲料費用，就可參與公益，用一組貼圖，幫助弱勢孩童一餐溫飽。