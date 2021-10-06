數位經濟崛起 新創公司組AI大聯盟進軍海外

疫情時代數位經濟崛起，有AI新創公司透過人工智慧技術，推出英語學習平台軟體，並結合多家新創科技公司組成大結盟，推出個人秘書、行銷串聯與諮詢等服務，將進軍海外市場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，助推AI人工智慧、5G、大數據和物聯網等數位科技崛起，遠距學習扮演重要角色，政府也提出「數位國家、智慧島嶼」發展方向，全力扶持國內數位經濟產業。

配合政府2030年成為雙語國家政策，易晨智能公司應用AI技術，推出ezTalking軟體，協助兒童提升英語「聽說讀」能力，透過「語言學習」平台，提供影片以及繪本故事，營造英語學習環境。

此外，易晨智能公司再結合華苓科技、橋良科技、有戲數位、瑞兔支付等多家新創公司，共同推出多項運用AI技術的溝通平台，包括個人秘書、行銷串聯與諮詢等服務。

其中華苓科技與易晨智能合作開發AI引擎，建置「Lale啦咧」平台，透過提供開源API，讓使用者能在短時間內，獨立開發出專屬於自己的智能機器人系統，進一步協助規劃工作待辦、開會時間、文件紀錄，甚至是提供數據的個人秘書。

另外，易晨智能與翻篇導購、瑞兔支付和天公伯手路菜組成生態系，透過聊天機器人做諮詢和導購，結合社群行銷與多元支付系統，建置行銷串連銷售鏈。

易晨智能執行長許永昌表示，在這次大結盟策略下，易晨智能結合各家新創技術，並將於明年一起邁向海外市場，開闢更多屬於大家的戰場，新創之間共創海外新商機。