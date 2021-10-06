台積電推動綠色永續製造 美國WaferTech員工也現身

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今日在SEMICON TAIWAN論壇上說明，台積電已由ESG管理平台針對六面向包含客戶、供應商、員工、股東、政府與社會推動，台積電成為環境友善的公司，除了引領產業節能減碳並也制定負責任的供應鏈管理。在演講中台積電董事長劉德音、美國首座廠WaferTech員工等也現身說明綠色製造的願景、環境保護成果等。

何麗梅在今天的演講中也細數台積如何運用先進製程讓每用一度電替全球省四度電，已加入RE100、採購綠電，以及永續管理獲得道瓊永續指數成分的認證等，此外台積電在新冠病毒疫情大流行之際如何幫助公司或服務據點所在區域抗疫包含台灣、北美與歐洲、日本、中國大陸以及印度，並確保在疫情大流行之際的供應鏈與勞工人權保護。

何麗梅也說，永續發展管理不僅止於此更需要社會中所有人一起加入，台積9月已宣布已設定2050的碳中和目標，永續發展的未來要達成更要所有人相信環境共好，一起貢獻心力，大家一起來成就一座共好的山。