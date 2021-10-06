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iPhone出貨旺季！大立光9月業績添動能 後續待觀察

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

大立光（3008）公告9月營收為41.72億元，月增3.99%、年減18.59%，符合法人預期；分析師表示，主要因蘋果iPhone 13鏡頭進入出貨旺季，帶動營收月增，不過，由於短期內蘋果偏重運算攝影的趨勢不易改變，iPhone大量採用低規鏡頭將成未來趨勢，由於採用較低規的6P與7P鏡頭，導致價格與毛利率皆不如以往，因營收、獲利將受到壓抑。

法人機構表示，蘋果年度新機iPhone 13自第3季啟動鏡頭拉貨動能，雖然Pro版手機加大鏡頭光圈，但出貨量較大的13與13mini的鏡頭規格卻少有變動，加上A15處理器提升44% AI效能，並更新ISP，iPhone 13主要靠運算攝影提升拍照效果，而非提升鏡頭光學表現，以至於iPhone的6P、7P鏡頭為低規產品，價格與毛利率皆不如以往，大立光第3季營收119.87億元，季增18.36%。

因鏡頭並非高階產品，僅能靠提升營收規模與生產良率維持毛利率表現，預期毛利率最佳水準僅與第2季相若，市場預估淨利49億元、季增六成。分析師表示，展望2021年，雖然iPhone 13定價有利銷售，並提升iPhone 13下半年銷量來到接近9,000萬支的水準，但iPhone靠著運算能力強大的處理器加強運算攝影能力，而非提升鏡頭光學表現優化拍照效果，以至於iPhone的6P、7P鏡頭為低規產品，鏡頭價格與毛利率皆不如以往，壓抑大立光營收、獲利表現，使得全年稅後淨利將下滑，初步估計幅度為二成。

鏡頭 iPhone 營收

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