威剛電競品牌XPG攜手英特爾 共創極致效能輕薄電競筆電

記憶體模組廠威剛（3260）今（5）日宣布，旗下電競品牌「XPG」與Intel共同開發XPG XENIA 15 KC電競筆電，搭載最新第11代Intel® Core™ i7 處理器與NVIDIA® RTX 3070顯示卡，同時配置1TB的XPG Gammix S70疾速固態硬碟與32GB的XPG DDR4嚴選顆粒記憶體，為玩家與專業人士提供順暢的遊戲體驗與絕佳的效能表現。

威剛表示，XPG再次攜手英特爾共同開發XPG XENIA 15 KC電競筆電，搭載第11代Intel® TGL-H Core™ i7-11800H處理器，透過內建的效能切換按鍵調整至Performance Mode時，其效能表現不亞於市面上所採用Core™ i9-11900H的電競筆電，無論是Cinebench等各類測試或是影音編輯的應用上，都能提供穩定的高輸出效能。

此外，XPG XENIA 15 KC採用高功率設計的NVIDIA® GeForce® RTX 3070 8GB顯卡，功耗維持在100W以上，瞬間功率更能高達125W，效能直逼RTX 3080筆電機種，讓玩家擁有越級打怪的極致效能體驗；在CPU散熱技術上，XPG XENIA 15 KC採用液態金屬作為導熱界面材料，相較於標準散熱膏，液態金屬散熱技術可降低CPU處理器 5-10°C 的溫度，並提升風扇效能46%以上來強化散熱效率，進而提升整體效能與系統穩定性。

威剛強調， XPG XENIA 15 KC內建1TB領袖級規格的XPG GAMMIX S70疾速高效固態硬碟，採用PCIe Gen4x4最新傳輸介面，讀寫速度高達每秒7000/6000MB且相容NVMe 1.4標準，堪稱為業界最強大、超高速的PCIe固態硬碟，更提供第二個M.2 PCIe Gen 3插槽，可讓玩家自行擴充儲存容量。

威剛進一步說，XPG XENIA 15 KC 採用高規格XPG DDR4記憶體，提供高達32GB容量及3200MHz高時脈頻率，並擁有雙通道擴充SO-DIMM插糟，最高可擴充至64GB，可供玩家自選升級DDR4記憶體，享受大容量記憶體的極致表現。