閎康提供2000萬元 助攻產學研發能量

半導體材料分析大廠閎康（3587）今日宣布，為提升產學合作的研發能量，閎康特別透過科技部的協助，針對台大、台師大、清大、陽明交大、中央、中興、成大、中山等8所國立大學，每年提供總計2,000萬元的研發補助經費，希望藉此強化研發能力，促進產業升級。

這也是台灣第一家半導體研發實驗室願意提撥高額研發經費向下紮根，讓企業與學術單位共獲雙贏的創舉。

閎康董事長謝詠芬表示，在她擔任清華大學校友會理事長時，長期與學界保持緊密聯繫，深知學術單位在研究經費上的短絀，以及在高端或貴重設備使用資源的不足。

她說，台灣其實有很多好的研發技術能量，但是往往受限於此，導致許多教授無法在短時間內完成研究，因而錯失了在國際上發表論文或是商轉的機會。閎康身為台灣半導體研發實驗室龍頭，理應針對這些好的技術團隊給予支持，因此決定投入每年總計新台幣2000萬的研發經費，補助20個有潛力的計畫。

此外，每項計畫公司也都將指派專案人員進行深度的合作，讓這些投入研發的團隊，不只有金錢上的贊助，更有台灣最專業的檢測團隊協助，使其得以加速研發進度。

謝詠芬進一步指出，這次補助將主要聚焦在高科技產品和製造、封裝、測試與系統等主題，並運用先進分析檢測技術的研究計畫，支持學術單位在創新元件、材料及創新構想的先期研究及開發。計畫結束後的智慧產權(IP)會由閎康與研發團隊共有，閎康未來不僅可以共享研發成果，更可把最新的技術導入公司，有助閎康未來以更高規的能量服務所有的客戶。