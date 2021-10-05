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台股先蹲後跳 台積電、加權指數認購權證率先殺出重圍

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（5）日在早盤消化融資停損、斷頭賣壓後，隨政府基金進場點火晶圓雙雄等權值股下，行情先蹲後跳，指數終場上漲52點，收在16,460點；權證市場上，雖人氣有待恢復，但加權指數、台積電（2330）仍是聚焦點，投資人氣最旺的是連結加權指數的臺股指凱基0C購04（079961）。

4日美股走跌，使得今日台股在開盤前，即面臨沈重的修正壓力，加上融資斷頭、停損賣壓，早盤延續空方氣勢，指數開盤不久即跌破8月20日16,248點、再寫16.162低點，櫃買市場回測年線支撐後，在融資浮額清洗，加上政府基金點火，盤勢跌深反彈，中場指數即回到平盤附近震盪游走，終場指數上漲52點。

權證市場方面，投資人受現貨市場跌深反彈帶動，人氣略有增溫，但仍僅16.6億元，略高於前一日的15.3億元，成交金額占大盤比重為0.42%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為13.1億元，認售權證成交金額為3.5億元，認購權證成交金額占總成交金額78.8%，認購、認售比值為3.7倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結加權指數的臺股指凱基0C購04，成交金額為729萬元；認售排名第一的也是連結加權指數的臺股指凱基12售05，成交金額為686萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購、認售各半，其中，隨行情震盪加劇，連結加權指數的權證即有5檔進榜，包括1檔認購、4檔認售，顯示市場對後市多空仍各有解讀，另外，政府基金點火的台積電，則有3檔進榜、且全數為看多的認購權證，顯示台積電在人氣出現群聚跡象中，有機會再次帶動台股走勢。

認售權證 認購

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