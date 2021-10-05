傳iPhone零件訂單減25% 台PCB製造商：來自蘋果的訂單依然穩定

集微網消息，之前據業內人士透露，蘋果將iPhone的零部件訂單削減了多達25%，但iPhone 13供應鏈中的台灣PCB製造商強調，他們來自蘋果的訂單勢頭仍然相當穩定。

據digitimes 10月4日報導，PCB供應鏈消息人士稱，由於iPhone 13機型的預購表現不錯，而且現有iPhone用戶的換機需求強勁，足以為新 iPhone帶來光明的銷售前景，即使銷售勢頭可能轉弱，蘋果也不太可能隨後大幅削減訂單。另外，由於中國大陸持續的電力限制和小型IC短缺可能會影響iPhone的組裝業務，蘋果可能會略微推遲組件出貨。

消息人士稱，iPhone 13系列和其他蘋果新設備的出貨量不完全不受中國大陸停電和零部件短缺的影響，但實際影響仍有待評估，短期內應該可控。消息人士繼續說，蘋果的消費者通常表現出強烈的品牌依從性，並且在供應商推遲發貨的情況下不會輕易轉向其他品牌。

消息人士還指出，旗艦手機市場目前由蘋果和三星電子主導。即使iPhone 13系列缺乏重大的硬體升級，蘋果對新款iPhone的友好定價政策將使該供應商能夠擴大其客戶群，並享有良好的銷售記錄，消息人士稱，蘋果是否會在今年第四季度晚些時候調整與iPhone組件供應商的訂單，還有待觀察。