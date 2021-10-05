蘋果聯發科削減訂單 供應商仍樂看台積電營收增20%

集微網消息，最近晶片市場圍繞台積電財務業績問題出現了很多猜測，迷霧重重。

據digitimes10月4日報導，有觀點認爲，蘋果和聯發科分別削減5nm和7nm晶片訂單可能導致台積電無法實現今年超過20%的營收增長目標。儘管如此，台積電供應商的消息人士仍對該代工廠今年賸餘時間的銷售前景持樂觀態度。

台積電在7月份將其2021年的營收增長預期上調至20%以上，消息人士認爲，隨著該代工廠保持今年的整體產量目標，這一目標將得以實現。

消息人士稱，蘋果已經縮減了老一代iPhone的晶片訂單，同時在台積電提高了iPhone13的晶圓開工率，而且蘋果也沒有對今年向台積電下達的晶片訂單進行任何更改。

消息人士稱，儘管聯發科因中國手機供應商的需求放緩而削減了台積電的晶圓開工量，但台積電的其他中國客戶已迅速填補了賸餘的產能缺口。

另外，據稱聯發科將在2022年上半年爲即將推出的旗艦5G智能手機SoC提高台積電的晶圓開工率。聯發科還希望在明年年底推出使用台積電4nm工藝技術打造的升級系列。

市場猜測蘋果削減與台積電的5nm晶片訂單，聯發科將其和台積電合作的7nm晶片訂單削減約20%。但據業內消息人士稱，台積電有望在2022年下半年將3nm工藝技術投入量產，該工藝的月產量將達到55000片。台積電的3nm工藝將首先用於制造iPhone晶片。