宏達電10/14全球產品發表 市場猜測VR新品將亮相
宏達電（2498）積布局虛擬實境領域，預計10月14日舉行全球產品線上發表會，邀請函表示「將與紐約、洛杉磯與倫敦等地的媒體一同探索各種未來想像、專注在渾然忘我的沈浸式體驗裡」，市場預期將是VR新品對外亮相，可望進一步拓展VR領域。
台股今日開低震盪，一度跌破前波低點，終場翻紅收在16,460.75點，上漲52.4點，漲幅0.32%；宏達電今日以33.9元開出，下跌0.05元，一度下滑至33.7元，但開盤不到十分鐘，股價迅速翻紅，終場收在今日最高的35元，上漲1.05元，漲幅3.09%，新品將登場，推升股價表現強勢。
根據研究報告預估明年全球VR頭顯出貨量將達1,800萬台，較去年的670萬台大增，去年全球VR用戶數量已超過千萬，預估2025 年將達9,000萬；國際大廠如蘋果公司等也相繼投入，持續擴大市場規模。
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