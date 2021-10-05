鴻海科技日再兩週登場 主打四大主題

鴻海（2317）將在10月18日舉辦集團盛事「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」，將正式公開最新3款MIH主力電動車，包含電動巴士、C級距電動車及E級距電動車，及電動車相關的硬體及軟體。鴻海再度釋出精彩預告片，除提前透露今年HHTD21系列活動中，重要的4大主題「感受、技術、軟體、體驗」，且與會者將有機會在現場親自搭乘最新的這3款電動車產品。

據了解，鴻海也將藉由專題演講的形式，展現鴻海在電動車領域軟體、硬體平台的最新成果。加上鴻海近期以64億元買下電動皮卡新創Lordstown Motors俄亥俄州廠，目標實現北美市場建立電動車產能下，鴻海電動車佈局備受關注。

鴻海今日早盤股價小跌0.97%，來到每股102元，近期股價表現疲軟。