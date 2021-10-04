大陸限電停工令 施振榮：廠商該思考轉成永續模式

大陸官方祭出限電、停工措施，導致不少台商「中箭」被迫停工生產，針對近期大陸限電、停工議題，宏碁（2353）集團創辦人施振榮今（4）日指出，此事各方看法不一，但廠商該思考的是資源如何做更有效的應用模式，不是多就是好，而是要做更有競爭力的產品，並把生產調整成永續模式。

施振榮表示，限電、停工一事各方看法不同，比如陸方在供應鏈投入很多，但利潤卻不夠，因此，透過控制供應量、藉此維持利潤，而對大陸整體來說耗能也會減少。

施振榮強調，這是未來新的趨勢，廠商應該思考資源如何做更有效的應用模式，不是多就是好，而是要做更有競爭力的產品。

對於限電會不會導致廠商加速外移，施振榮認為，中美貿易衝突時外商就在移動了，現在該思考的是下一個生態，而不是把舊的模式移動，這樣無法達到永續經營，大陸官方限電動作很大，讓大家重新思考，如何把生產變成永續模式。