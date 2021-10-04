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生產線拚出貨 台積電急徵252名工程師、組裝作業員

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
台積電（2330）。 歐新社
台積電（2330）。 歐新社

疫後全球需求回升，帶動國內製造業出口、外銷訂單接到爆，生產線全力趕出貨。根據勞動部「台灣就業通」網站統計，目前徵才以製造業最多，達5萬名，較去年同期成長一成；包括台積電（2330）徵才百位半導體工程師，152名組裝作業員。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌今（4）日表示，這波製造業徵才，以工程師和技術員為主，看得出來，全是為了生產製造。

他進一步說明，製造業工程師徵才主要為電機、製程工程師及設備工程師為主，多數薪資落在3.5萬元至4.2萬元之間；技術員主要包含生產管理製造技術員、機械設備操作員等，一般來說，薪資大約落在3萬元以上，若技術佳者則可上看4.1萬元。

受惠於主要國家推動振興經濟政策，全球需求上漲帶動國內製造業的出口、外銷訂單成長，製造業在今年8月在台灣就業通徵才人數為5萬人，相較於上月成長24.92%，也較去年同月成長10.29%。

他進一步指出，這波製造業徵才5萬大軍，其中以電子零組件徵1.3萬人最多；其次是食品製造徵才6,800名，第三是機械設備釋出5,000名職缺；食品則有4,700名。

勞動部即將在本周五（8日）召開基本工資審議委員會，受疫情衝擊的內需產業徵才亦呈回溫之勢。陳世昌表示，台灣（1711）就業通今年8月住宿餐飲釋出5,700個職缺，不動產業近1,300個職缺，醫療保健業則釋出1,200個職缺。

他表示，台灣就業通9月登記徵才數尚未統計出爐，隨著防疫措施陸續鬆綁，以及振興五倍券上路，預期服務業徵才有望增溫。

徵才 製造業 工程師 台積電 半導體

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