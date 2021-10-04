世界先進因應集團發展擴大 增設營運長由尉濟時出任

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）為因應集團發展持續擴張，增設營運長一職，並由尉濟時接任，這項新人事布局今日正式生效。至於世界董事長方略，仍擔任執行長職務並無異動。

世界表示，這項人事布局，主因是因應公司持續成長及未來產能擴建布局所需。

世界雖隸屬台積電集團，但公司獨立運作，並專注在8吋晶圓代工，受惠8吋代工供不應求，世界這幾年持續透過收購舊8吋廠，擴大營運規模。前年併購格芯新加坡8吋廠，今年又以9.05億元購買友達竹科L3B廠，共計達5座8吋廠，以滿足客戶強勁需求，並帶動營運成長。

世界表示，尉濟時擔任世界營運長一職今日正式上任， 擁有美國賓州大學電機博士學歷的他，曾在英特爾擔任工程師，後來進入台積電工作，在台積電有31年的工作經歷，歷任過生產營運、業務開發及行銷等領域，曾擔任台積電資深處長，是世界公司營運長的合適人選。