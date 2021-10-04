科文双融X當代傳奇劇場《蕩寇誌》 施振榮率先認購

為推動台灣文化與科技整合，宏碁（2353）集團創辦人施振榮領軍的科文双融公司所投資的首檔內容IP作品，將當代傳奇劇場膾炙人口的舞台劇《蕩寇誌》，轉譯為全數位沉浸影像，將於12月17日起全台首座前瞻數位沉浸展演平台AMBI SPACE ONE登場，施振榮率先認購，並力邀企業界共讓盛舉。

科文双融與當代傳奇劇場４日宣佈將推出由當代傳奇劇場演出的國內首部虛擬沉浸大展《蕩寇誌之終極英雄》，展期由2021年12月17日至2022年2月6日。在啟售記者會上，科文双融董事長施振榮特別在現場直接透過TixFun售票平台，現場購買100張展覽票券，同時也將認購一場花魁宴和一場親子宴包場活動。

他表示，台灣藝文能量夠，如何結合科技的實力，科文双融集團正積極建構一個創新的商業模式，與藝文創作者及合作夥伴都是以〝合夥制〞的概念來分潤，關鍵是要藉由〝複製〞來擴展巿場，找到新的獲利模式，進一步面向國際巿場。尤其在AMBI SPACE ONE啟用後，未來到101參觀的國外遊客，還可體驗到台灣藝術家的優質創作，留下深刻的印象。

為此，施振榮也力邀企業界一同共襄盛舉，台新銀行董事長吳東亮及台新人壽也率先響應，現場認購100張展覽票券以及包場。另外，當代傳奇劇場製作人林秀偉與企業贊助天使代表勤誠興業（8210）董事長陳美琪，也率先訂下12場花魁宴和2場親子宴包場，期望能達到拋磚引玉的效果，呼籲大家一同支持。

在《蕩寇誌之終極英雄》全沉浸體驗展中，「科文双融」與「當代傳奇劇場」攜手合作，首創將「水滸三部曲系列」的《蕩寇誌》劇場演出，轉譯成結合真人演員與數位虛擬影像的沉浸展覽。

展覽地點双融域AMBI SPACE ONE，位於台北101五樓，是台灣首座前瞻數位沉浸展演平台，具有高規格投影、5G企業專網、SI系統整合和智慧環控以及專業燈光音場等設備的全沉浸展演空間。影像部份由國際知名3D動畫獲獎影視製作團隊「光點吉樹」製作，以三台4K高端攝影機拍攝，數位科技呈現出全劇23個場景，以五面環景投影，呈現新穎科技效果。

《蕩寇誌之終極英雄》以全沉浸體驗展覽型式展出，這將是目前全台的沉浸式展覽中，唯一由表演藝術文本轉譯為沉浸影像，且全部由台灣團隊製作完成的作品，此次作品的推出，也象徵著台灣的文化科技藝術走向了新的里程碑。