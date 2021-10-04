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看準電動車趨勢 飛宏與微軟共拓充電樁市場

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

電源供應器供應商飛宏（2457）看好電動車市場前景，今年引進微軟Dynamics 365 Customer Service與 Dynamics 365 Field Service，讓飛宏科技在擁有全台大型巴士電動車充電樁90%的市佔率中，持續精進售後服務品質。

未來飛宏將運用微軟雲端與數據多項解決方案拓展歐美據點，進軍電動車充電樁的全球化市場。微軟分析，隨著電動車產業在全球蓬勃發展，全球電動車總銷量更預估從2020年的250萬輛成長至2030年的3,110萬輛。

疫情翻轉全球工作與生活模式，消費者行為與需求也大幅改變。企業必須即時洞察並靈活地發展以客戶為導向的營運模式，以保持競爭力，企業數位轉型過程從原本數十年時間，縮短在數個月內完成。

隨著業務版圖持續擴大，飛宏亦了解運用數據維持生產力與優化客戶服務至關重要，因此2018年底開始使用Microsoft Teams，以Microsoft Power BI管理並分析前端業務至後端行政等數據，同時也導入CRM客戶關係管理整合客戶數據，今年更運用Dynamics 365 Customer Service 與 Dynamics 365 Field Service，目標即是滿足客戶對電動車充電日益擴大的需求與期望。

飛宏總經理林洋宏表示，提升員工效率、隨時掌握市場動態，並確保營運機密安全，是飛宏數位轉型的驅動力，微軟雲端完整方案、客戶口碑，以及與時俱進的創新科技，是飛宏科技選擇微軟成為數位轉型長期夥伴的關鍵。

近年來，飛宏陸續導入Microsoft 365、Microsoft Teams、Dynamics 365 Customer Service 及 Dynamics 365 Field Service 等微軟解決方案，有效提升員工生產力及優化管理流程，更在疫情期間遠距辦公時，幫助員工在安全無虞的環境下工作，達成即時溝通、資訊傳遞暢行無阻。

台灣微軟總經理孫基康表示，隨著新的數位轉型趨勢以及消費者行為和期待的發展，企業必須為每個客戶精心打造完整的消費旅程，配合實體互動和數據管理同步提升客戶服務。飛宏運用微軟雲端整合企業內外資源，不僅能夠即時提供客戶需要的優質服務，同時也維持員工高效生產力，即使在疫情期間，仍在電動車充電樁市場創造卓越的成績。微軟期待與飛宏科技攜手，以數據創新助台灣節能環保的電源技術邁向國際舞台。

微軟 電動車 疫情

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