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受惠5G、HPC、電動車 晶圓代工產值估五年成長9.6%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
市調機構統計，受惠於晶片需求強勁、晶圓代工業者擴產與漲價等因素，今 年全球晶圓代工產值將達926億美元，年增逾20%。（路透）
市調機構統計，受惠於晶片需求強勁、晶圓代工業者擴產與漲價等因素，今 年全球晶圓代工產值將達926億美元，年增逾20%。（路透）

市調機構統計，受惠於晶片需求強勁、晶圓代工業者擴產與漲價等因素，今 年全球晶圓代工產值將達926億美元，年增逾20%，明年受惠5G、高效能運算(HPC)支撐晶片需求，以及車載半導體將因持續短缺而拉貨下，全球晶圓代工營收可望再年增約10%，突破千億美元；預期2021~2026年全球晶圓代工營收，因也需求穩健 複合年成長率(CAGR)上看10%。

至於短期來看，雖然預期明年將因筆電等產品出貨動能恐不若今年亮眼，使全球晶圓代工業景氣浮現雜音，但5G智慧型手機滲透率可望持續攀升，加上數位轉型推升雲端運算需求，並帶動HPC晶片出貨成長，為為明年晶圓代工注入成長動能。

此外，晶片供給緊缺雖可望在明年下半年年有所改善，但英飛凌等車用晶片業者已示警明年車載半導體緊缺將延續，加上客戶簽訂長約確保晶片供給，持續為晶圓代工產能擴張提供出海口，預料明年全球晶圓代工產業發展仍可期。

至於中長期展望，市調機構分析，地緣政治雖影響晶圓代工業者布局，英特爾重拾晶圓代工也將加劇產業競爭，然5G、HPC、電動車等應用已成晶圓代工需求基礎，同時，IDM業者晶片委外量續增、品牌商跨入自研晶片並委託專業代工廠生產，加上客戶洽簽長約意願增加，晶圓代工業者也已規劃大舉擴產因應，預估2021~2026年全球晶圓代工營收CAGR可達近10%，2026年晶圓代工產值將挑戰1,500億美元。

晶圓代工 晶片 營收 5G 半導體

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