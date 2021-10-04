弭平城鄉科技教育差距 鴻海帶機器人自走車前進偏鄉

弭平城鄉科技教育差距，鴻海（2317）教育基金會今（4）日表示，基金會於新北、南投、嘉義、屏東、台東等縣市之十所偏鄉國中舉辦了「偏鄉國中AI研習營」。課程以基金會今年出版的《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫為前導教材，先引導學生了解「物件偵測」、「圖像辨識」等概念，之後則教導學生自己動手組裝機器人自走車，並撰寫電腦程式來操控自走車。

許多學生都是第一次接觸AI的觀念與機器人自走車，以及學習寫程式，因此不但上課時氣氛熱烈--有學校老師用「學生玩瘋了」來形容課堂的活潑程度 -- 還有同學下課後七嘴八舌地向講師提問與表達想要學習更多的興趣。研習課程除了有鴻海聘請的專業講師授課之外，也邀請了鴻海員工擔任志工助教。

雖然舟車勞頓，但志工們看到孩子們閃閃發亮的眼神，就覺得一切都值得了；更令他們驚喜的是，在班上發現有些孩子極有天份，老師一講就懂，還能化身小老師去教其他同學，這表示，偏鄉孩子缺乏的只是機會，只要給孩子多方嘗試的機會，就可能激發出孩子的無限潛能。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，出版AI漫畫與舉辦研習營，都是希望能在孩子的學習園地中種下一顆AI的種子，而為了鼓勵種子發芽，基金會不但將把整套機器人設備留在學校供老師可以繼續帶領學生研究精進，同時也將在11月時舉行「防疫奇兵：偏鄉國中生AI研習驗收成果賽」，讓上過研習課的偏鄉學生都可以有個挑戰自我的機會與展現成果的舞台，以比賽來更刺激學生的學習動機。