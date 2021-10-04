信邦 9月、第3季營收 分別創單月、單季歷史新高

信邦（3023）自結今年9月合併營收為22.38億元，較8月22.18億元成長0.92%，比去年同期20.53億元成長9.00%；第3季合併營收為66.57億元，較第2季成長2.33%，與去年同期相比成長12.39%；累計前三季合併營收為191.48億元，較去年同期成長21.35%，9月、第3季分別創下單月、單季營收新高紀錄。

信邦指出，9月合併營收22.38億元，再次超越8月之營運表現，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第8次及連續7個月改寫單月營收歷史高點紀錄；第三季合併營收66.57億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績；累計前三季合併營收191.48億元，同為歷年同期之高點。

信邦表示，9月合併營收之成長，係汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較8月成長7.89%及2.84%；累計前9月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長19.51%、汽車產業成長88.00%、綠能及節能產業減少4.61%、工業應用產業成長21.09%、通訊及電子週邊產業成長33.44%。

綠能及節能產業之減少，主要係去年度中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年度整體風電需求下滑，風電之連接線組銷售較去年同期減少26.40%；太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠於既有客戶需求持續增加及耕耘多年之新客戶於今年度開花結果，太陽能發電之連接線組銷售較去年同期成長42.08%；中國近期的限電風波，煤炭短缺是供電緊張的原因，再次燃起綠電建置的需求，由於煤炭價格的持續上漲，對於綠電供應鏈的價格壓力也有機會減緩。

信邦以訊號及高電流整合為技術核心，產業多元發展之經營策略，今年度雖受風電整體需求減少之不利影響，但在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，仍持續創造營收歷史高點之佳績。