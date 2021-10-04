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宏碁電競筆電、Chromebook 獲外媒PCMag肯定
美國知名媒體PCMag總部位於美國紐約，提供最新科技資訊、產業趨勢及創新產品評測近40年，深獲消費者信賴。每年，PCMag針對當年強勢產品給予評價，PC品牌大廠宏碁（2353）旗下電競筆電Predator Triton 300 SE及Acer Chromebook Spin 713皆以4.5顆星評價，分別榮獲2021年最佳電競筆電及最佳Chromebook產品。
宏碁每年舉辦兩次全球發表會，引領產業推出創新及設計新穎的科技產品，旗下電競品牌Predator更受全球各地玩家的喜愛，獨家AEROBLADE™ 3D 金屬風扇刀鋒速冷技術，在降低噪音的同時增加了氣流，大幅提升產品效能及遊戲體驗。
除此之外，宏碁致力拓展Chromebook產品線，看準市場需求提供商務人士多一種選擇；全新Acer Chromebook Spin 713提供360度翻轉及觸控面板，面板更採用抗菌玻璃，大幅滿足消費者現今世代上多元需求。
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