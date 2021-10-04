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蘋果iPad可望續用Mini LED 業者：市場形成潮流更重要

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
蘋果今年推出新款 iPad Pro，12.9 吋搭載 Mini LED 面板，不過，日前卻傳蘋果明年將推首款搭載 OLED 螢幕的 iPad Air。（路透）
蘋果今年推出新款 iPad Pro，12.9 吋搭載 Mini LED 面板，不過，日前卻傳蘋果明年將推首款搭載 OLED 螢幕的 iPad Air。（路透）

台股指數今（4）日再破底，電子族群中LED股近日傳出，蘋果明後年iPad可望續採用Mini LED面板，激勵台股相關個股，包括富采（3714）、宏齊（6168）、聯嘉（6288）及惠特（6706）等股逆勢上漲，LED業者則是指出，蘋果產品持續使用Mini LED當然有利需求，但未來業者更希望藉此帶動市場除了蘋果之外，在非蘋領域也能形成使用Mini LED的潮流。

蘋果今年推出新款 iPad Pro，12.9 吋搭載 Mini LED 面板，不過，日前卻傳蘋果明年將推首款搭載 OLED 螢幕的 iPad Air，但外媒近再報導指出，在考量顯示亮度、顯示品質及使用壽命之後，蘋果希望能採用雙層結構的OLED，但三星在考量雙層結構良率與成本後，有意提高售價，該合作因而破局。

法人圈傳出，蘋果未來二年 iPad 產品線可望繼續採用Mini LED面板，對Mini LED 主要供應商富采是一大利多，隨著蘋果對 Mini LED 需求量持續提升，將成為推升富采營運成長的強勁動能。

對此國內LED業者也指出，Mini LED在推廣初期蘋果率先使用對市場有相當大的示範及帶動的效果，不過在下游逐漸對Mini LED產品特性了解之後，除了且指標性的蘋果產品之外，國內業者逐漸將未來拓展目標轉向下游應用更廣泛的非蘋陣營，富采也指出，今年以來，Mini LED下游各種應用的開案量快速增加，明年Mini LED將是公司重要的營運成長動能。

股價表現上，今日LED股中，布局Mini LED相關個股股價表現相對強勢，包括上游的富采、鎖定車用市場的聯嘉、宏齊及相關設備廠惠特等股逆勢上漲，此外，億光（2393）及光磊（2340）也具抗跌表現。

LED Mini LED 蘋果

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