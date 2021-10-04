台積電如何改善車用半導體短缺？劉德音透露關鍵

台積電（2330）董事長劉德音先前接受TIME訪問相關報導近日刊出，其中他也再次回應關於台積電如何幫助改善車用半導體短缺的心路歷程與關鍵。

TIME訪問再次詢問車用半導體短缺造成車企大舉減產的議題。劉德音直言，車企「立即指責台積電」短缺。「但我告訴他們，你是我客戶的客戶的客戶。我怎麼能[優先考慮其他人]而不給你晶片？」

為了改善相關半導體短缺，劉德音在訪問提到， 為了解決問題，團隊對不同的數據多重檢核（triangulate different data）以了解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。

劉德音說，「我們也在學習，因為我們以前不需要這樣做」，這也迫使他做出艱難的決定，推遲對被認為沒那麼迫切需要的重要客戶的訂單。

劉德音提到，「有時客戶可能不滿意，但我們只需要為行業做最好的事情。」

回顧為了解決車用半導體的短缺，台積電已積極展開多項行動，除了調查客戶真實需求，也快速拉高相關產能，支持產業。

依據台積電今年7月法說會的說明，2021 年上半年已成功地將車用半導體產品的重要元件之一 微控制器（MCU）產量較去 年同期提升約 30%。相較於 2020 年，台積電計畫將 2021 年全年 MCU 產量提升近 60%，較 2018 年疫情大流行前的水準提升約 30%。

台積電在日前9月的美國白宮半導體峰會上也提及相同說法，今年將車用半導體產品的重要元件之一的MCU代工產量較2020年提升60%。

回顧過往，車用半導體晶片短缺讓台積電今年2月面對各方壓力迄今，過去在汽車大廠因經濟不景氣一度過度削減庫存也是一個因素，促使平均車用晶片交貨週期達15週。劉德音在訪問提到，「在全球晶片短缺的情況下，被送到工廠的比運用於產品的晶片還多，這意味著供應鏈中肯定有人在囤積晶片。」